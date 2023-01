Verrà presentato venerdì 20 gennaio, dalle 18.00, alla biblioteca comunale di Capo d’Orlando, l’ultimo romanzo dello scrittore santagatese Franco Blandi dal titolo “Recordàri, Tornare al cuore”.

L’evento vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, anche dell’assessore alla cultura del Comune di Capo d’Orlando Giacomo Miracola, del direttore della biblioteca comunale Carlo Sapone, dello scrittore e storico Piero Bevilacqua che ha curato la prefazione del romanzo, di Salvatore Granata di Legambiente e di Rosetta Casella operatrice culturale.

Il libro affronta il tema della malattia, della paura del male, della sofferenza fisica e della ospedalizzazione: la narrazione prende infatti il via con il risveglio del professore Massimo Saja, voce narrante del romanzo, dopo otto ore di anestesia.

Le luci al neon non gli permettono di distinguere ciò che gli sta intorno, a fatica riconosce il viso della moglie Rita e quello del dottor Matessi. Inizia così la sua nebulosa degenza, che diverrà presto l’occasione per un viaggio a ritroso nella memoria del protagonista, dislocata tra le isole Eolie e i monti Nebrodi.

Massimo rivede se stesso ora bambino ora giovane uomo, grazie a una dimensione ibrida, tra sogno e sonno, che favorisce il processo del recordàri, dal latino “ricordare”, “ritornare al cuore”.

Si tratta di un testo che si discosta dai precedenti lavori dell’autore: prendendo spunto dalla dolorosa vicenda vissuta dal protagonista-narratore, il romanzo si sviluppa tra le relazioni che nascono anche nei contesti più insoliti e inaspettati, come dimostrano le profonde interazioni con i compagni di stanza.

Un viaggio tra i pregiudizi che le condizionano, tra la bellezza che si nasconde dietro le corazze apparentemente invincibili, tra la forza e il conforto che si alimentano con i ricordi, quelli capaci di riportare al cuore il balsamo che lenisce le ferite, che rende accettabile il dolore, anche quando, nella solitudine, sembra soffocarci.

Franco Blandi è di S. Agata Militello. Pedagogista e educatore, è laureato in Scienze pedagogiche e in Scienze dell’educazione e della formazione. Si è inoltre laureato in Scienze dello spettacolo e delle produzioni multimediali (fotografia, cinema, teatro, letteratura e televisione) e specializzato in informatica presso l’università della Calabria. È direttore artistico della rassegna “Nebrodi Cinema Doc” e presidente dell’associazione URIOS, culture, arti, solidarietà.

È presidente della giuria del “Premio Vittorio De Seta” del Clorofilla Film Festival. È stato direttore artistico di “ZYZ–Annuario fotografico contemporaneo”.