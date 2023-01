Anche Papa Francesco ha ricordato la grande figura di Fratel Biagio Conte, deceduto ieri dopo un lungo periodo di sofferenza a causa di una malattia incurabile.

Il Pontefice ha inviato un telegramma a firma del cardinale segretario stato Pietro Parolin, indirizzato all’Arcivescovo Lorefice.

“Generoso missionario di carità e amico dei poveri”, scrive il Papa, definendo Biagio come colui che scorgeva nei poveri “il volto stesso di Gesù” e come si sia “instancabilmente prodigato offrendo loro consolazione, protezione e speranza”. Il missionario laico è stato un “discepolo di Cristo che ha accesso una fiamma d’amore nella città di Palermo e nel cuore di quanti lo hanno incontrato”.

E domani, in seconda serata, Rai1 ricorderà il missionario laico con il film “Biagio” di Pasquale Scimeca che racconta “il cammino controvento di Biagio”. “Mentre tutti quelli della sua generazione pensavano solo ad arricchirsi e consumare – afferma Scimeca – lui si è spogliato delle ricchezze ed è andato a vivere nei boschi a cibarsi di bacche e frutti selvatici. Mentre tutti quelli della sua generazione gridavano “Dio è morto”, lui guardava verso il cielo per cercare Dio, quel Dio misericordioso e compassionevole, che alla fine ha trovato nei poveri, nei migranti, in chi ha perso tutto, persino la speranza. Ha camminato, fratello Biagio, ha gioito, ha cantato, ha sofferto, come San Francesco, ci ha indicato la strada, che poi è sempre quella, che tutti noi, persi come siamo nel buio di una notte che non vuol saperne di finire, abbiamo smarrito”