Costa d’Orlando è alla ricerca di un Responsabile Sales & Marketing da inserire nel proprio gruppo.

Ruolo e requisiti richiesti:

Esperienza di almeno 3 anni, maturata nello stesso ruolo, in alberghi 4 stelle e comparto extra alberghiero; Capacità di sviluppo e di implementazione di una strategia di vendita per gestire efficacemente tutti i diversi canali di vendita; Forte predisposizione ai contatti umani, ottime doti relazionali e forte attitudine al lavoro di squadra; Capacità di identificare diverse opportunità di business e di mercato; Valida e comprovata esperienza nella gestione di rapporti commerciali nel settore extra alberghiero e nell’hotellerie sia nel segmento Leisure che in quello Business; Guidare il team con la strategia condivisa con il management e la proprietà; Garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato, monitorando il budget in un’ottica di ottimizzazione dei tempi / revenues e savings; Leadership e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi; Conoscenza e capacità di mantenere elevati standards di servizio; Conoscenza della lingua inglese; Conoscenza di una seconda lingua straniera (preferenziale);

Inviare candidature a: job@costadorlando.com corredate di dettagliato Curriculum Vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e Regolamento Europeo sulla Privacy (DGPR 679/2016) indicando nell’oggetto la posizione per la quale si candida. Astenersi dall’invio di candidature, se non in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03”.