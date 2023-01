Falsi Green Pass a 132 messinesi, nei guai un medico e 3 operatori sanitari – VIDEO

Falsi tamponi in piena pandemia per ottenere Green Pass base. Da 10 a 20 euro per singolo tampone

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Messina – Obbligo di presentazione aIla Polizia Giudiziaria per quattro persone, un medico e tre operatori sanitari, indagati del reato di associazione a delinquere finalizzata alla redazione di false certificazioni Green Pass. A notificare i provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Messina sono in queste ore i Finanzieri del Comando Provinciale. Please enable JavaScript play-sharp-fill Le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno scoperto che i quattro indagati, nel delicato periodo della pandemia, inserivano – avvalendosi degli strumenti in un laboratorio analisi – i risultati di falsi tamponi sulla piattaforma sanitaria SIRGES per l’ottenimento, mediante portale telematico, dei cosiddetti Green Pass Base. Un giro d’affari ritenuto significativo. L’illecito metodo è stato utilizzato da almeno 132 messinesi che hanno speso, per singolo tampone, da un minimo di 10 a un massimo di 20 euro. Il provvedimento emesso nella fase delle indagini preliminari è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto, pertanto, della presunzione di innocenza che l’art. 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva passata in giudicato. Leggi anche Messina – Hashish in casa, ai domiciliari un 52enne Messina – Rete dedita allo spaccio di cocaina, tre arresti

