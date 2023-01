Venetico – Otto bambini di Venetico hanno ricevuto le 8 biciclette destinate ai giovanissimi.

Si è tenuta mercoledì la consegna ufficiale delle 8 biciclette donate dall’Impresa edile Rizzo di Venetico e destinate ai più piccini. Alla cerimonia ufficiale erano presenti l’Assessora Concetta Capillo, l’Assessora Tiziana Alesci, l’Assessore Mezzatesta Salvatore, l’Assistente Sociale Graziella Cuciti, Giovanni Rizzo che con la sua impresa edile ha donato le biciclette e la Preside dell’Istituto Comprensivo. La consegna ufficiale è avvenuta difatti nei locali della Scuola Primaria di Venetico.

“Abbiamo consegnato 5 bici per maschietti e 3 per ragazzine. Erano tutti molto felici per il regalo.” ci ha raccontato l’Assessora alle politiche sociali Capillo, che ha sottolineato come l’iniziativa, nata già prima delle elezioni, si è svolta in sinergia con i servizi sociali.

L’idea di far felici otto piccoli venetichesi era nata in concomitanza con l’inaugurazione della pista ciclabile. In quell’occasione però, data la vicinanza con il confronto elettorale, si è pensato di posticipare il dono. Adesso, a ridosso delle festività natalizie, i doni sono stati consegnati e i bimbi erano felicissimi del regalo ricevuto.