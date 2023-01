Santa Lucia del Mela – Una passeggiata per riscoprire le bellezze di Santa Lucia del Mela. Si terrà domenica 22 gennaio la ciclo-pedalata organizzata dal Comune di Santa Lucia del Mela e quindi l’Assessore per lo Sport Benedetto Merulla, in collaborazione con il Comitato Provinciale Acsi Ciclismo Messina e le ASD Team DoctorBike 25, gli Amici di Gibo, Team Bike Genesi, Team Over e Probike Ramacca.

Si tratta di un momento molto importante in quanto sport e cultura si coniugano al fine di riscoprire le meraviglie di Santa Lucia del Mela. Durante la Prima Edizione della Ciclo-Pedalata in Famiglia “Alla scoperta della storia Luciese” verranno visitati innanzitutto il Castello, ovvero il Santuario della Madonna della Neve. Subito dopo la Basilica Cattedrale S. Maria Assunta, il Palazzo Vescovile, il Museo Diocesano, la Chiesa dei Cappuccini, il Chiostro Convento del Sacro Cuore e la Biblioteca Comunale.

Motore e promotore dell’iniziativa l’Assessore allo Sport di Santa Lucia del Mela Benedetto Merulla. Il suo intento è quello di promuovere le eccellenze territoriali, attraverso la pratica del ciclo-turismo vero e proprio, con la possibilità di scoprire, mediante il personale preposto e messo a disposizione dal Comune di Santa Lucia del Mela, diversi siti culturali, turistici ed enogastronomici.

“L’evento, inoltre, -affermano da ACSI Ciclismo Sicilia- promuove l’idea di condividere una domenica insieme alle famiglie, difatti la manifestazione comprenderà diversi tour turistici, a piedi, lungo le vie del Comune, per concludersi al Castello di Santa Lucia del Mela, luogo dove si concluderà anche la ciclo-pedalata. A tal proposito le famiglie dei ciclisti partecipanti potranno intrattenersi durante la mattinata, in attesa del ritorno della carovana ciclistica, con visite guidate e curate dal Comune di Santa Lucia del Mela.”

Il programma prevede il raduno presso Stadio Comunale “Gaetano Scirea” alle 8,00 e da lì si partirà alla volta delle bellezze luciesi. Il rientro è previsto per le 13,00.

È possibile partecipare in due modalità: pagando una quota di 10 euro si potrà partecipare alla passeggiata assestendo alle varie visite guidate e degustando i prodotti locali. Con il secondo pacchetto da 32 euro invece si potrà partecipare anche al pranzo.