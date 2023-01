E’ triste oggi l’aria di Palermo. Lo è da ieri, da quando Fratel Biagio Conte ha chiuso gli occhi, smettendo di soffrire e consegnandosi al Dio in cui ha fortemente creduto e che ha servito senza risparmiarsi su questa terra.

Bandiere a mezz’asta nella sede della Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d’Orléans a Palermo, sino a martedì prossimo, giorno dei funerali di Biagio Conte. Lo ha disposto il governatore Renato Schifani. «Un doveroso gesto di riconoscenza – spiega Schifani – a un uomo che ha speso la vita per gli altri e il cui esempio sarà per il mio governo sempre fonte di ispirazione».

Lo stesso Schifani, nella giornata di ieri, nell’immediatezza del decesso dell’amatissimo missionario laico, esprimendo le sue condoglianze ai familiari e ai volontari della Missione di Speranza e Carità, aveva rilasciato una significativa dichiarazione: «Con il suo impegno quotidiano e instancabile in favore degli ultimi, ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria esistenza umana e attuazione concreta della propria fede. Consapevole che la sua perdita lascia un vuoto incolmabile, posso solo affermare che il suo esempio sarà più vivo che mai nell’ispirare le mie personali azioni di solidarietà verso il prossimo e quelle del mio governo».

Un vuoto incolmabile per la città di Palermo e non solo. Biagio Conte lascia un’importante eredità di valori, umana e di pensiero. Un’eredità che va tutelata, conservata, preservata, portata avanti con dedizione e coraggio. Come solo lui sapeva fare. Non è un caso che il capoluogo sia in lutto cittadino. Il sindaco Roberto Lagalla ha ricordato l’incontro di pochi giorni fa con Fratel Biagio: «Mi ha raccomandato di non dimenticare mai i poveri. Di fatto, un’eredità lasciata alla città da custodire con senso di responsabilità». Il primo cittadino del capoluogo ha assicurato sostegno alla Missione Speranza e Carità da parte dell’Amministrazione e della comunità affinché continui a essere: «un punto di riferimento per Palermo, anche se dovrà fare a meno del suo fondatore, della sua guida, che resterà comunque fonte di ispirazione per tutti noi».

Alla Cittadella del povero è un via vai di occhi lucidi e preghiere, di silenzi e di dolore. Biagio Conte, su questa terra, ha lasciato il segno, le orme di Dio. E’ commosso il ricordo dell’Arcivescovo di Palermo, Sua Eccellenza Corrado Lorefice: «Palermo deve dire grazie a Biagio Conte perché lui ha chiamato a scelte essenziali, come Chiesa ci ha ridato il primato del Vangelo, alla Città degli uomini la scelta di ripartire dai più fragili. Lo possiamo definire un diffusore di speranza con le sue scelte radicali».