Continua a far discutere il possibile accordo tra ASP e Fondazione “Istituto G. Giglio” di Cefalù per stipulare una convenzione per attività sanitarie specialistiche già contestate anche dal Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci.

Contrario all’accordo anche il Sindacato dei pensionati SPI CGIL dei Nebrodi, con sede a Capo d’Orlando, che chiede ufficialmente le dimissioni del Commissario Straordinario dell’ASP di Messina Alagna.

Per il sindacato dei Pensionati dei Nebrodi “l’accordo significherebbe che la gestione delle patologie croniche sarà privatizzata e gestita dall’ente privato che verrà retribuito dall’ASP nella misura dell’85% dei finanziamenti regionali calcolati su cosiddetti DRG, cioè sulle prestazioni sanitarie erogate, come attualmente avviene per l’ospedale di Mistretta”.

In un documento a fimra di Nino Cappa, Donatella Ingrillì e Aldo Merlino, “L?ASP di Messina ha perso il senso di appartenenza e la necessaria visione strategica, sconfinando su altra ASP territoriale e cioè di Palermo e arrecando un danno economico all’ente sanitario di appartenenza oltre a penalizzare la salute in tutta la zona dei Nebrodi privandola della propria struttura quale l’ospedale di Sant’Agata Militello”.

Un atto scellerato viene definito il possibile accordo con la Fondazione Giglio di Cefalù dal Sindacato che prevede un progetto di smantellamento dellla sanità pubblica sui Nebrodi.

Lo SPI CGIL preannuncia inoltre iniziative pubbliche di mobilitazione sul territorio per dar forza alla propria protesta.