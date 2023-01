Palermo, 12 gennaio 2022. Sono le 6.45 quando Fratel Biagio Conte spira dopo le atroci sofferenze cui una malattia incurabile, contro cui ha lottato con tutte le sue forze, lo ha costretto.

“Come la cerva anela ai corsi d’acqua così l’anima mia anela a te. L’anima mia ha sete di Dio. Sete del Dio vivente”. Ha utilizzato i versetti del Salmo 42 la Missione di Speranza e Carità per annunciare il decesso di Biagio Conte, l’uomo che ha lasciato tutto per aiutare chi non aveva niente. Un uomo che, con la sua semplicità, ci ha fatto riflettere, ci ha fatto pensare, ci ha insegnato a guardare al prossimo e a non lamentarsi di quello che non abbiamo, piuttosto a ringraziare Dio per ciò che abbiamo.

Non lo dimenticheremo mai, Biagio Conte. Non dimenticheremo il suo attraversare le nostre città con i sandali ai piedi per portare un messaggio di speranza, per sensibilizzarci ed educarci a quei valori che dovrebbero appartenere in maniera naturale a tutti noi e che, invece, spesso mettiamo da parte a beneficio di effimere amenità.

Oggi Biagio Conte ha chiuso la sua esistenza terrena. Il buon Dio lo avrà preso tra le sue braccia e gli avrà sussurrato all’orecchio che, su questa terra, ha davvero fatto un ottimo lavoro. Ottimo è dire poco, se pensiamo a tutto quello che ha fatto con la grandiosità delle sue opere di Carità. E poi quel sorriso attorno al quale sembrava splendere eternamente il sole. Quel carisma unico, quel dono immenso che non ha tenuto solo per sé, ma che ha condiviso con gli altri, con il prossimo. Che ha amato come sé stesso e anche di più.

BIOGRAFIA

Nato a Palermo il 16 settembre 1963 da famiglia benestante, a tre anni è in Svizzera in un collegio di suore. Dopo sei anni torna in Sicilia ed è sempre in collegio, a San Martino delle Scale. Abbandonata la scuola, inizia a lavorare nella ditta edile di famiglia. A 20 anni, si allontana e decide di vivere da eremita nel cuore della Sicilia. Quindi viaggia alla volta di Assisi, al punto che la famiglia lo cerca a “Chi l’ha visto?”. Sarà lo stesso Fratel Biagio a rassicurare tutti in diretta, informando delle due intenzioni. Torna a Palermo e pensa ad un viaggio da missionario in Africa, ma si rende conto che anche la sua Palermo ha bisogno di lui.

FONDA LA MISSIONE DI SPERANZA E CARITA’ Dapprima si dedica ai senza fissa dimora che frequentano la Stazione Centrale di Palermo. Chiede con forza di poter ottenere alcuni locali in Via Archirafi. E qui fonda nel 1993 la Missione di Speranza e Carità. Nel 2018 diversi senzatetto muoiono a Palermo. Biagio non ci sta e protesta con forza con uno sciopero della fame di dieci giorni. Così la Regione decide di finanziare l’ampliamento della “Missione”. Nasce “La cittadella del povero e della speranza” per accogliere anche i migranti che giungono sulle coste siciliane.

FOTO: Facebook Missione di Speranza e Carità