Brolo – Inizieranno nella settimana del 23 gennaio i lavori per la realizzazione della rotonda nella zona di Sant’Anna lungo la statale 113 nel Comune di Brolo, all’incrocio con la strada provinciale 140 per Sant’Angelo di Brolo.

La notizia, attesa dopo tanti anni di rinvii e pastoie burocratiche, è giunta stamattina durante il sopralluogo e il successivo incontro svoltosi nel palazzo municipale alla presenza delle Amministrazioni Comunali di Brolo, Piraino e Sant’Angelo di Brolo, dei responsabili dell’Anas e dell’impresa, la AMEC SRL di Santa Venerina (Catania), che eseguirà i lavori. Il Sindaco Giuseppe Laccoto ha espresso soddisfazione per un risultato “in cima alle priorità della nostra Amministrazione” e ha ringraziato l’Assessore Nuccio Ricciardello e l’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del responsabile Basilio Ridolfo “per l’impegno profuso in questi anni per giungere al risultato di oggi che rappresenta un traguardo importante per tutto il comprensorio, un’opera fondamentale per la viabilità e la sicurezza”.

All’incontro di oggi, oltre al sindaco di Brolo e all’Assessore Ricciardello, sono intervenuti il sindaco di Piraino Salvatore Cipriano, il vicesindaco di San’Angelo di Brolo Pippo Palmeri, l’ing. Francesco Musto responsabile Area Gestione Anas Rete Catania e RUP dei lavori, l’Ing. Cristiano Fogliano, Capo Centro Anas – Sezione di Messina, progettista e direttore dei lavori e i responsabili dell’impresa AMEC SRL di Santa Venerina (CT) che realizzeranno l’opera.