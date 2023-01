“Ritirare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 787 del 23.12.2022 Reg. gen. 2999 del 23.12.2022 e nelle more sospenderne l’efficacia”. E’ la richiesta inviata da un cittadino barcellonese alla dirigente I settore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. La questione è quella relativa al previsto aumento dell’indennità di carica per sindaco, assessori e presidente del consiglio con liquidazione di arretrati a partire dal 1 luglio 2022.

Il cittadino ha voluto porre la sua richiesta inviata a Palazzo Longano anche all’attenzione della nostra redazione. La richiesta del ritiro in autotutela è stata avanzata “Di modo da consentire alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, nelle forme di legge previste per tali organismi, di manifestare una volontà palese rispetto alla materia in oggetto chiarendo l’indirizzo politico e assumendosene piena responsabilità, anche e soprattutto alla luce del contesto economico comunale e generale, e da fornire agli uffici comunali tutti gli elementi prodromici alla formulazione di eventuali successivi atti amministrativi consequenziali e collegati”.

Non manca, quindi, il riferimento al contesto economico, che vede una situazione non idilliaca delle casse comunali barcellonesi. La nota indirizzata a Palazzo Longano manifesta perplessità sull’iter che ha portato alla pubblicazione della determinazione che “appare tale da sottrarre, in massima parte, l’onere di assunzione della responsabilità dell’indirizzo politico in capo agli organismi politici dell’ente, per trasferirlo alla dirigenza, privando così i cittadini barcellonesi della possibilità di conoscere in modo inequivocabile se i loro rappresentanti intendano avvalersi dell’opzione che la legge conferisce loro di aumentare i propri emolumenti o se, data la congiuntura politica e storica vigente, ritengano più opportuno rinunciarvi”.

Ciò anche “al fine di garantire non solo ai cittadini le migliori condizioni per generare un giudizio critico sull’amministrazione, nell’ottica della trasparenza che deve caratterizzare la p.a.”. E infine, un passaggio sull’attuale situazione finanziaria di Palazzo Longano, ricordando che “il Comune di Barcellona è in attesa di conoscere, dalla Corte dei Conti, le sorti del proposto piano di rientro. Nelle more di ciò parecchi servizi nel nostro comune non vengono erogati o vengono erogati in modo più che insufficiente. Queste difficoltà potrebbero, anche se non lo auspico, ulteriormente acuirsi laddove venissero mossi, dai giudici contabili, rilievi più o meno consistenti. In questa sciagurata ma non escludibile ipotesi il Comune avrebbe ancora meno margini per erogare servizi”.

In tale ottica, la nota pone l’accento su un passaggio “da un indirizzo politico di contenimento costi, tipico di un piano di rientro da 40 milioni di debiti per un periodo di 15 anni, ad un indirizzo politico opposto”.

Elementi per i quali il cittadino autore della nota avvisa di riservarsi “in forma individuale o collettiva di intraprendere ogni iniziativa nelle sedi, nei termini e modi previsti dall’ordinamento al fine di tutelare gli interessi lesi e sottesi a tale vicenda”.