Milazzo – Questa è la storia di un uomo senza fissa dimostra che vive, ormai da tempo, su una Opel parcheggiata nello spiazzale della stazione ferroviaria di Milazzo. E’ la storia di un uomo che vive la sua vita senza disturbare nessuno per il quale quell’auto è tutto. Il suo mondo.

“Andare via da quella macchina per lui equivale a morire”, afferma Padre Dario Mostaccio sulla pagina social della Parrocchia del Sacro Cuore. Antonino, questo il nome di quest’uomo, ha sempre rifiutato di andare in una comunità. Vivere su quell’auto per lui è tutto. E lì ci passa anche le notti. Ogni mercoledì la parrocchia gli garantisce un pasto caldo, altri milazzesi lo aiutano negli altri giorni della settimana.

Ieri sera, Padre Dario non lo ha trovato al suo posto e si è subito preoccupato al punto da affidare le sue preoccupazioni a un post social, annunciando che, se non avesse avuto notizie nelle 24 ore successive, si sarebbe rivolto alle Forze dell’Ordine, sporgendo denuncia.

PERCHE’ ANTONINO ERA SCAPPATO?

“Qualche settimana fa – racconta padre Dario – mi cerca perché impaurito: alcuni ragazzi a bordo di una minicar, nel cuore della notte lo svegliano prendendo la macchina a sassate. Questo avviene per più notti. Chiedo al comandante della stazione dei carabinieri di mandare qualche pattuglia, anche loro prendono a cuore questa situazione”. “Credo che sia la prima notte, dopo più di 10 anni, che Antonino non dorme nella sua “casa” – prosegue il sacerdote – Mi hanno riferito che nelle recenti serate, sempre di notte, dopo esser stato svegliato dalle pietre, cercando di rincorrere la minicar, è inciampato ferendosi al volto… voglio sperare che qualche “buon samaritano” si stia prendendo cura di lui”.

ANTONINO E’ TORNATO NELLA SUA AUTO

Antonino è tornato. Chi gli ha fatto del male, però, adesso deve sapere che è controllato e che un ulteriore “passo falso” non gli sarà assolutamente perdonato. Del resto, per divertirsi, esistono mille modi, cari ragazzi! Perché non vi rende né fighi, né splendidi prendervela con un uomo che non disturba nessuno e che chiede solo di essere lasciato in pace, nella sua pace, sulla sua auto che per lui è casa, è vita, è tutto.