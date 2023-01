Messina – Rete dedita allo spaccio di cocaina, tre arresti

Due in carcere, uno ai domiciliari. Uno degli indagati è accusato di estorsione per avere minacciato un acquirente che aveva un debito per l’acquisto delle dosi

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Messina – Due indagati in carcere, uno ai domiciliari. I Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno arrestato tre persone con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata. Secondo le indagini, i tre avrebbero messo in piedi una rete dedita al confezionamento e allo spaccio di cocaina a Camaro Superiore. L’attività investigativa avrebbe documentato numerose cessioni, con frequenza continua e quotidiana di dosi di cocaina. La droga era custodita nell’abitazione di uno degli indagati e sarebbe stata smerciata a diversi tossicodipendenti. Il gruppo controllava e sorvegliava la zona, avvisando il pusher di eventuali passaggi di pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sono inoltre emerse dinamiche estorsive correlate all’attività di spaccio da parte di uno degli indagati che, a più riprese, avrebbe minacciato un acquirente che aveva un debito per dosi non pagate. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art.27 della Costituzione (FOTO: ARCHIVIO) Leggi anche La Galleria Telegrafo riapre sabato 14 gennaio – FOTO DEI LAVORI Spadafora – Fondi PNRR: il Comune cerca due esperti con funzioni tecniche

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram