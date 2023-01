Galati Mamertino – Anche per il 2023 i giovani di Galati Mamertino avranno un ritorno occupazionale non indifferente con il Servizio Civile Universale, che permetterà a 24 ragazzi galatesi di essere impegnati come volontari in due differenti progetti.

I progetti scelti per quest’anno saranno “Rischio Zero“, con 12 volontari, e “Giovani per il futuro“, con altri 12 giovani volontari; il Servizio Civile, oltre ad innalzare il livello di occupazione e di occupabilità, riduce il tasso di inattività e aiuta a riorientare le scelte professionali dei giovani, che vi partecipano.

Un decreto del Dipartimento del Servizio Civile ha pubblicato la graduatoria dei progetti approvati e finanziati per l’anno 2022 e con avvio nel 2023, e nel Comune di Galati Mamertino sono stati scelti questi 2, finalizzati alla promozione culturale per i giovani. Le iscrizioni, per prendere parte ai progetti, sono aperte fino alle ore 14:00 del 10 Febbraio 2023; sul sito istituzionale dell’ente comunale galatese è possibile reperire tutta la documentazione.

Il Sindaco galatese Vincenzo Amadore fa un plauso all’Assessore Comunale Andrea Carcione (nella foto insieme al primo cittadino e agli altri componenti della Giunta Municipale), per l’impegno profuso nel portare avanti le procedure, che hanno permesso anche quest’anno di essere presenti al paese di Galati Mamertino.