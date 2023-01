Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha tracciato un bilancio positivo del cartellone allestito durante le feste natalizie, dopo anni difficili di isolamento e restrizioni.

Gli amministratori ringraziano i cittadini, per aver preso parte ai diversi eventi svoltisi durante il periodo di Natale, con un “Grazie” a caratteri cubitali presente sulla pagina istituzionale Facebook del Comune (nella foto), e mettono in evidenza che si è tornati a vivere l’atmosfera tipica del Natale, con una speciale attenzione per i più piccoli.

“Abbiamo rivissuto l’atmosfera del Natale con il tendone, al cui interno è stato allestito il villaggio di Babbo Natale – dichiarano gli amministratori -. Lo abbiamo fatto puntando sull’associazionismo, che in comunità piccole come la nostra è stato il collante per la buona riuscita degli eventi. Proprio in tale contesto una menzione particolare la merita l’Associazione “Il Borgo“, che a Capri Leone, con l’impegno di tutti i soci, ha portato dei grandi benefici al nostro centro storico. Sono stati realizzati spettacoli per i bambini, serate danzanti, serate di musica dal vivo, eventi culinari e persino giornate di screening, senza dimenticare la Festa degli anziani. Il tutto incorniciato dalla rappresentazione del Presepe Vivente, con una splendida partecipazione di pubblico.

Il merito va anche ai fornitori, ai gestori delle casette nel tendone di Piazza Gepy Faranda, e a tutti i privati, che a vario titolo ci hanno consentito di realizzare tutti gli eventi in calendario. Siamo soddisfatti per come sono state gestite tutte le attività. E’ vero, in futuro si può sempre migliorare. Per farlo però abbiamo bisogno di tutti voi, ecco perché sin da ora siamo disponibili al confronto, per cogliere eventuali opportunità o suggerimenti. Nel frattempo, con l’augurio che anche il prossimo cartellone natalizio possa regalarci altrettanti successi, rinnoviamo i ringraziamenti a ciascuno di voi, nessuno escluso”.