Patti – Il maltempo che ha colpito il litorale pattese nella giornata di martedì e mercoledì ha fatto cadere un grosso pino sul lungomare di Patti Marina, nei pressi del parco giochi.

Tutto è successo intorno alle 3 di notte di mercoledì, quando il grosso pino si è schiantato a terra. Per fortuna, complice anche l’orario, non ci sono state conseguenze, né a cose o persone. Si è reso, però, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. A quanto pare, sembrerebbe che il forte vento abbia indebolito l’albero alla base, compromettendone la stabilità, tanto che è stato necessario il taglio dell’intero albero. Il comune di Patti, si è subito attivato disponendo ulteriori verifiche su tutta l’area.

“Abbiamo chiesto una relazione tecnica da parte di un agronomo – ha detto l’assessore Gianni Di Santo- sullo stato di salute degli altri alberi presenti su tutto il lungomare. Anche perché si è registrata la caduta di un ulteriore pino e un altro sembrerebbe essere compromesso. Per tali ragioni e in attesa di avere ulteriori informazioni –prosegue l’assessore Di Santo- abbiamo predisposto l’interdizione del parco giochi e di tutte le pinete del lungomare. Appena avremo elementi certi, se l’area risulta essere in sicurezza o se si dovranno effettuare eventuali interventi –conclude Gianni Di Santo-, si procederà alla riapertura”.