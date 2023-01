Il ritorno dei costi relativi alle accise ha fatto nuovamente aumentare il prezzo dei carburanti. Il dibattito in questi giorni si è particolarmente accesso a livello di Governo.

Di stamattina la notizia dello sciopero proclamato dai benzinai per fine mese. La benzina mantiene un prezzo medio al self service compreso tra 1,79 euro ( in alcuni distributori tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo) e 1,85 euro. Continua a rimanere più caro il gasolio che, al servito, tocca anche i 2,127 euro.

Di seguito, a campione, riportiamo i prezzi relativi a quattro centri della provincia di Messina. Nello specifico, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello. I dati sono quelli riportati dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero per lo Sviluppo Economico. Qui è possibile consultare i prezzi relativi a tutti i centri della provincia di Messina e non solo.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO:

IP Via Kennedy angolo Via Garibaldi – SELF: Benzina 1,79 / Diesel 1,83

ENI Via Onorevole G. Martino – SERVITO: Benzina 2.027, Diesel 2,067 SELF: Benzina 1,802, Diesel 1,842

DB Carburanti Via Caldà – SERVITO Benzina 1,809, Diesel 1,869

IP Via Marconi – SERVITO: Benzina 2,059, Diesel 1,869 SELF: Benzina 1,819, Diesel 1,809

IP Via Kennedy: SERVITO Benzina 1,809, Diesel 1,869

BN PETROLI Via Umberto – SELF Benzina 1,819 Diesel 1,869

AGIP Via Papa Giovanni XXIII – SELF Benzina 1,822 Diesel 1,862

ESSO Via Kennedy – SELF Benzina 1,819, Diesel 1,869

Q8 Via Marconi – SELF Benzina 1,869, Diesel 2,169

Q8 Via Kennedy – SELF Benzina 1,814, Diesel 1,864

SIKELIA OIL Viale Sicilia – SELF e SERVITO 1,799 Benzina, 1,859 Diesel

FREE ENERGY Largo Longo – SERVITO Benzina 1,819, Diesel 1,899

CAPO D’ORLANDO:ESSO VIA QUADRIVIO IS 113 – S. MARTINO – SERVITO Benzina 2,048, Diesel 2,088 SELF Benzina 1,846, Diesel 1,886

ESSO Via Piave – SERVITO Benzina 1,846, Diesel 1,886 SELF Benzina 1,846, Diesel 1,886

Q8 Via Consolare Antina Cda VINA – SERVITO Benzina 2,077, Diesel 2,127 SELF Benzina 1,897, Diesel 1,897

ENI Contrada Vina – SERVITO Benzina 2,047, Diesel 2,097 SELF Benzina 1,827, Gasolio 1,877

MILAZZO:

BN Petroli C.da Bambolo Bozzello – SERVITO Benzina 1,989, Diesel 2,039 SELF Benzina 1,799 Diesel 1,849

IP Nuovo Asse Viario c.da Barone Est – SERVITO Benzina 2,049 Diesel 2,089 SELF Benzina 1,819,

EGO S. Giovanni C. Sicilia – SERVITO Benzina 2,039 Diesel 2,089 SELF 1,819 Diesel 1,869

ENI Contrada Barone Asse Viario – SERVITO Benzina 2,047 Diesel 2,087 SELF Benzina 1,822, Diesel 1,862

ESSO Asse Viario – Corso Sicilia – SERVITO Benzina 2,038 Diesel 2,088 SELF Benzina 1,826 Diesel 2,026

ESSO Via Acqueviole – SERVITO Benzina 2,028 Diesel 2,088 SELF Benzina 1,816, Diesel 1,876

TAMOIL C.da San Pietro di Spadafora – SERVITO Benzina 1,799, Diesel 1,849 SELF Benzina 1,799 Diesel 1,849

ENI Viale Antonio Gramsci – SELF Benzina 1,822, Gasolio 1,862

ENI Via Acqueviole – SELF Benzina 1,822, Gasolio 1,862

BN Petroli Olivarella Via Provinciale – SERVITO Benzina 1,819, Gasolio 1,869 SELF Benzina 1,819 Diesel 1,869

SANT’AGATA DI MILITELLO

ENI SS113 Settentrionale Sicula, km 113, dir. Me-Pa – SERVITO Benzina 2,047, Diesel 2,087 SELF Benzina 1,822 Diesel 1,862

ESSO Via Medici (SS113 Km 121+230) – SERVIZIO Benzina 2,088 Diesel 2,138 SELF Benzina 1,829 Diesel 1,879

INDIPENDENTE S.p Vicinale papa – SERVITO Benzina 1,809 Diesel 1,849 SELF Benzina 1,809 Diesel 1,849

ENI Statale 113 Settentrionale Sicula dir Pa-Me – SERVITO Benzina 2,047 Diesel 2,097 SELF Benzina 1,822 Diesel 1,872