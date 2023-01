A causa dei danni provocati dal maltempo del 9 e 10 gennaio scorsi, a Capo d’Orlando, con una ordinanza sindacale il primo cittadino, ha attivato, il Centro Operativo Comunale individuando, anche, i vari Responsabili delle funzioni in emergenza.

Il provvedimento si è reso necessario per porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi di somma urgenza per i danni causati dalle avversità del 09/10 Gennaio2023, ancora in corso, che ha interessato il territorio comunale paladino.

L’attivazione del C.O.C. viene giustificata dal Sindaco Franco Ingrillì, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune , la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione all’evento meteorologico di inizio settimana.

Il Centro Operativo Comunale avrà sede presso la sede dell’Ufficio di Protezione Civile, in Via Vittorio Emanuele al piano terra.

L’architetto Mario Sidoti Migliore sarà il referente per la “Funzione Tecnica e di Pianificazione”. Il Collega Salvatore Ettore Lo Cicero sarà invece il referente “Funzione Tecnica di Censimento Danni e Gestione Personale Dipendente Esterno”.

All’Ufficio di Protezione Civile è stato dato incarico di occuparsi della “Funzione volontariato ed assistenza alla Popolazione” mentre il Geometra Nicolino Sanfilippo sarà il referente per la “Funzione materiali e mezzi”.

Sarà il Geometra Antonino Crascì ad occuparsi della “Funzione servizi essenziali” e l’Ufficio di Polizia Municipale si prenderà cura delle strutture operative locali e della viabilità.

Il Sindaco Franco Ingrillì coordinerà le funzioni assegnate.