È stato un rientro dalle vacanze natalizie diverso per gli alunni della terza classe AFM/SIA dell’ITET “Tomasi di Lampedusa”, diretto dalla dirigente Antonietta Emanuele. Per loro si è trattato di pochi attimi in classe per rivedere compagni e banchi di scuola, prima di far visita alla Irritec S.p.A., azienda tra i leader mondiali nel settore della micro-irrigazione.

È stata una vera immersione in una realtà produttiva che dal 1974 è al fianco dei produttori agricoli, guidata dalla vision voluta e sostenuta dal fondatore orlandino Carmelo Giuffrè, il quale, nello scorso mese di ottobre, ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

L’ormai celebre claim aziendale “don’t wait for rain” è sinonimo di impegno per la sostenibilità ambientale, qualità dei prodotti certificati, innovazione tecnologica, pianificazione e strategia aziendale, senza delocalizzare, a sostegno dei clienti in oltre cento paesi nel mondo.

Gli alunni, accompagnati dai docenti Simone Fogliani e Calogero Naso Onofrio, sono stati accolti dal personale Irritec. La prima tappa della visita aziendale si è svolta presso lo stabilimento di stampaggio e il magazzino di Rocca di Capri Leone, in cui sono state spiegate le specifiche tecniche della lavorazione dei prodotti in polietilene, l’utilizzo dei macchinari altamente tecnologici e informatizzati, i test di verifica per le certificazioni ISO e le fasi di assemblaggio. Di particolare interesse per gli alunni è stato osservare la fase di conversione dei macchinari da idraulici ad elettrici, in linea con la politica di massima efficienza dell’azienda. La seconda parte della visita è stata la “masterclass” sulla storia della Irritec, i piani graduali e costanti di miglioramento e potenziamento dell’azienda, le strategie di intervento per ampliare il mercato, la crescita di tutti i settori, la fidelizzazione dei clienti, sempre nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, ritenute elemento necessario e lungimirante della crescita della Irritec nel mondo.

L’azienda ha oltre 900 dipendenti, sedi all’estero, rivenditori e tecnici agronomi, che a tutte le longitudini sono punto di riferimento per le aziende per evitare gli sprechi d’acqua, con gran beneficio delle colture. Grazie al lavoro di Giulia Giuffrè sono stati avviati numerosi progetti solidali e di supporto alla parità di genere in tutto il mondo. Inoltre, l’azienda ha creato una Academy che si occupa di formazione, in una chiave di partenariato e di rendicontazione sociale, per cui la stessa azienda ha acquisito lo status giuridico di Società Benefit.

Gli alunni hanno dunque avuto modo di vedere da vicino un’attività che, in modo strategico e lungimirante, lavora con il massimo impegno e cura con professionalità tutti gli aspetti imprenditoriali, partendo dal rispetto della leadership funzionale che ha portato l’azienda ad essere tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione.

L’ITET ci ha tenuto ad esprimere un particolare ringraziamento alla famiglia Giuffrè per l’accoglienza, impreziosita dai gadget, e per l’esempio offerto agli alunni dell’ITET G. Tomasi di Lampedusa.