Oggi alle ore 18:00 si terrà la seduta d’insediamento del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni.

All’ordine del giorno anche l’elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio dell’Unione.

Nata da poco l’Unione della Costa e dei Monti Saraceni vede coinvolti i Comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino.

Lo scorso mese di dicembre la neonata Unione si è presentata anche a Messina, in piazza Cairoli, promuovendo le specialità ed i panorami del territorio compreso tra i due comuni.

Si tratta di una rinascita dell’Unione dopo diversi anni di immobilismo che aveva portato alla scomparsa del Consorzio.

Inoltre in questi giorni prende il via il “Bimbo d’Oro” organizzato dal Mago Salvin in collaborazione con i Comuni che compongono l’Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni.

La seduta di questo pomeriggio verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Sant’Angelo di Brolo.