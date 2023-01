Processo fissato il prossimo 18 maggio per fare luce sulla morte del piccolo Giulian Garufi, il bimbo di due anni deceduto al Policlinico a marzo del 2021. Il piccolo era stato trasferito da Savoca in gravi condizioni, dopo aver accusato forti dolori addominali, vomito e dissenteria. Era stato visitato dal presidio di emergenza di Santa a Teresa di Riva e dal pediatra di famiglia prima che venisse trasportato in ambulanza a Messina.

Giulian è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è arrivato in condizioni disperate, spegnendosi poco dopo. L’autopsia aveva rivelato l’esistenza di una patologia congenita, ma la famiglia Garufi insiste sulla presunta mancata assistenza medica.

Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati dopo che ad ottobre 2021 il gip Monica Marino aveva respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Francesco Lo Gerfo, disponendo un supplemento di indagini contro ignoti dopo che i familiari del bimbo, difesi dagli avvocati Fabio Di Cara e Giovanni Caroè, aveva presentato opposizione all’archiviazione.