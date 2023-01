Galleria Telegrafo, si slitta ancora. Neanche domani dovrebbe essere il giorno della tanto attesa riapertura del tunnel, chiuso dalla Vigilia di Natale, quando un camion frigorifero ha preso fuoco all’interno con le fiamme che hanno danneggiato la calotta e fuso l’asfalto con le temperature vicine ai 400°C.

Il maltempo degli scorsi giorni, soprattutto i forti venti, a dire il vero, hanno provocato un comprensibile rallentamento dei lavori. Le raffiche, che hanno raggiunto velocità ragguardevoli, incanalandosi nella galleria, hanno impedito agli operai di poter lavorare a pieno ritmo e pertanto la conseguenza è che servirà ancora qualche giorno in più.

Dal Consorzio Autostrade Siciliane probabilmente saranno forniti ulteriori dettagli in giornata. L’ipotesi lunedì 16, a questo punto, potrebbe prendere corpo. Ma non ci sono certezze in merito, è soltanto un’ipotesi. Di certo appare che i lavori non si concluderanno nella giornata di oggi.