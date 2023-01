Quest’anno ricorre il 330esimo anniversario del terrificante terremoto dell’11 gennaio 1693 che devastò oltre cento città della Val di Noto e che fu avvertito in tutta la Sicilia, la Calabria e persino a Malta.

In questo senso, il il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha promosso e organizzato centinaia di manifestazioni e prove di evacuazione nelle scuole e in edifici pubblici siciliani. Nei giorni scorsi, il Capo della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina, ha invitato i Comuni e le associazioni di volontariato a organizzare per la data di oggi e per i giorni seguenti questo tipo di attività sul territorio.

Appello prontamente raccolto dal Club Radio CB – Anpas di Protezione Civile. I volontari dell’Associazione hanno cominciato oggi le prime prove di evacuazione per il rischio sismico che coinvolgeranno gli edifici scolastici del territorio. La giornata di oggi è stata dedicata alle scuole primaria e secondaria del Comune di Merì. Nei prossimi giorni, l’attività si sposterà su Barcellona Pozzo di Gotto.