L’Acr Messina continua la campagna di rafforzamento di gennaio per provare a venire fuori da una situazione di classifica a dir poco complicata. In Riva allo Stretto arriva un calciatore di sicuro affidamento quale il centrocampista tedesco Oliver Kragl.

Nato il 12 maggio 1990 a Wolfsburg, Kragl rappresenta un acquisto di assoluto valore sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza per la squadra biancoscudata. Abile nel ricoprire molteplici ruoli a centrocampo, è stato grande protagonista in Italia con le maglie di Frosinone, Crotone, Foggia e Benevento. Specialista sui calci piazzati, rappresenta è un valore aggiunto anche nel ruolo di assist man. Sicuramente un’importante freccia nell’arco di mister Raciti che ha preso il posto sulla panchina peloritana del dimissionario Gaetano Auteri. Kragl, dopo avere chiuso la sua esperienza ad Avellino, ha indossato la maglia del Ried nella prima parte di stagione. In Austria ha collezionato sei presenze, una rete e un assist tra campionato e coppa di lega.