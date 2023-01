Pace del Mela – Al via il Servizio Civile in tanti comuni della fascia Tirrenica. Come consueto possono partecipare al bando di selezione i giovani cittadini di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni).

A Pace del Mela in tutto saranno 15 le unità impegnate nei vari progetti ammessi. “L’adesione ai progetti del Servizio Civile -dichiara il Sindaco Mario la Malfa- è un obiettivo che l’Amministrazione si è posto fin dal primo giorno. Crediamo che l’educazione, la promozione culturale, paesaggistica, sociale e dello sport siano elementi importanti e significativi nella vita di ogni ragazzo e ragazza che si affaccia a questa importante realtà. Quest’anno il nostro Comune ha la possibilità di ospitare 15 risorse, suddivise su più progetti e sono certo che tutte potranno essere di grande aiuto e supporto all’intera comunità pacese.”

A Condrò i progetti ammessi sono invece 2. “Senior un valore aggiunto” riguarda l’assistenza ad adulti e terza età in condizioni disagio. Per questo progetto i posti disponibili sono 4. Per “Impariamo facendo” i posti sono sempre 4 e i ragazzi si occuperanno di educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport- animazione culturale verso minori – tutoraggio scolastico.

Al Comune di Monforte San Giorgio sono stati approvati 3 progetti in totale. Per “Impariamo facendo” i posti disponibili sono 6, per “Senior un valore aggiunto” i posti disponibili 6. Il terzo progetto invece si intitola “sotto il segno dell’integrazione”.

A Torregrotta sono stati approvati i progetti “Impariamo facendo” e “Senior un valore aggiunto” e

Anche a Santa Lucia del Mela, Rometta, Valdina, Saponara, Villafranca, Roccavaldina e San Pier Niceto saranno attivati vari progetti di Servizio Civile.

Le domande di partecipazione si dovranno presentare attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonIine.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023. Per accedere al sito è obbligatorio richiedere lo SPID, il “sistema pubblico di identità digitale, con un livello di sicurezza 2”.