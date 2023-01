San Pier Niceto – “Sono Siciliano e orgoglioso di esserlo”. Non nasconde l’emozione Domenico Centamore, l’attore siciliano, dopo la notizia del conferimento della cittadinanza onoraria a San Pier Niceto.

La sua è una carriera di quelle belle, che camminano di pari passo con il suo amore per questa meravigliosa terra, che non ha mai lasciato. Scordia, la sua casa, non l’hai mai lasciata, così come non ha mai dimenticato quel piccolo borgo, che è San Pier Niceto, nel quale ha trascorso gli anni della giovinezza e nel quale ha messo delle radici così profonde che hanno resistito al suo successivo trasferimento.

Di Domenico Centamore vi abbiamo parlato tante volte, dei suoi successi, del sodalizio fortunato con Ficarra e Picone. Dal cinema al piccolo schermo Domenico Centamore ovunque lascia un segno e mostra tutta la sua bravura nell’essere uno stimato attore caratterista. Il Piccionello di Màkari oggi tutta Italia lo conosce e lo ricorda con profonda stima e ammirazione.

Noi l’abbiamo intervistato per chiedergli quali emozioni ha suscitato in lui il conferimento della cittadinanza onoraria sanpietrese e quale messaggio vuole mandare ai giovani.

Domenico tu hai vissuto a San Pier Niceto gli anni della tua fanciullezza, frequentando qui anche qualche anno di scuola. Sei comunque rimasto legato a questo paese e ci torni spesso. Cosa significa per te ricevere la cittadinanza onoraria? Che emozione provi?

San Pier Niceto è rimasta nel mio cuore. Qui ho frequentato le scuole elementari e le scuole medie e ho vissuto gli anni della mia adolescenza conservando i ricordi di amici e di persone a me care. L’emozione è tanta e ricevere questo riconoscimento certifica sicuramente quanto io sia legato a San Pier Niceto. Per me è davvero un onore.

Non solo San Pier Niceto, ma tutta la Sicilia ti è sempre rimasta nel cuore. Tu non hai mai lasciato la tua Scordia. Oggi la tua carriera sta vivendo un periodo veramente florido e noi ne siamo orgogliosi. Da Màkari a Incastrati, possiamo veramente dire che la gente ama Centamore. Alla luce di questo c’è un messaggio che vuoi lasciare ai giovani?

Io sono Siciliano e sono orgoglioso di esserlo. Ho coronato il mio sogno di fare l’attore pur vivendo in Sicilia. Certo, non è semplice. Il consiglio che posso dare ai giovani è quello di credere nei sogni e impegnarsi con sacrificio passione e amore per quello che si crede. Vi posso dire che a volte i sogni si avverano.