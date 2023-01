Naso – Si sono disputati oggi pomeriggio i match di andata dei Quarti di finale di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria, e le squadre di Nasitana e Rosmarino hanno ottenuto due pareggi in trasferta.

La Nasitana, che si trova al sesto posto in classifica nel Girone C di Prima Categoria, ha pareggiato 2-2 contro la capolista del Girone D Aquila Bafia, mentre è terminato a reti bianche 0-0 l’incontro tra Monforte San Giorgio (che milita nel Girone D) e Rosmarino, in vetta nel Girone C.

Al Comunale “Pietro Pallio” di Bafia la Nasitana, in vantaggio 2-0 con la doppietta del grande ex della partita Giovanni Cipriano, viene rimontata dalle due reti di Simone Mastroieni, autore anche oggi di una doppietta, dopo quella di Domenica scorsa in Campionato contro il Città di Galati. Al 2′ la Nasitana va subito in avanti e colpisce una traversa con Cipriano. Lo stesso Cipriano porta in vantaggio gli ospiti al 17′ con una punizione dai 25 metri, che viene deviata sulla traversa dal portiere locale Crisafulli, ma poi finisce oltre la linea di porta. Al 23′ Cipriano sigla la sua doppietta personale con un super gol dalla distanza, che non lascia scampo a Crisafulli.

L’incontro cambia nella ripresa con l’ingresso in campo del bomber Simone Mastroieni, inizialmente fatto accomodare in panchina da mister Caragliano. Il bomber locale accorcia le distanze al 68′ su calcio di rigore; il penalty viene concesso dal direttore di gara Cristina Di Mauro di Acireale, per un fallo di Curasì proprio su Mastroieni. All’88’ arriva il pareggio, con una precisa punizione a giro sul secondo palo. Nel finale l’Aquila Bafia va vicino alla clamorosa vittoria con Castellino, il quale al 92′ colpisce l’incrocio dei pali.

Negli altri due Quarti di finale vittoria casalinga 6-3 per l’Aci e Galatea contro il Santa Venerina, grazie alla tripletta di Micalizzi, alle reti di Scoglio e Romano e a un autogol, mentre finisce con un pirotecnico pareggio 3-3 il match tra Don Bosco 2000 e San Giorgio Piana, con le reti locali di Imbrosiano, Raccuglia e Tespi, e quelle ospiti di Montalbano, Nave e Vitrano. Le partite di ritorno si giocheranno a campi invertiti Mercoledì 25 Gennaio alle ore 15:00.