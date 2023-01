Capo d’Orlando – Sette persone sono state raggiunte dal cosiddetto D.A.S.P.O. urbano. Il provvedimento vieta loro l’accesso alle aree urbane dai 9 ai 12 mesi. Tutti sono stati ritenuti protagonisti di una violenta rissa verificatasi nella Villa Comunale, poi sviluppatasi nella piazza e le vie adiacenti, la notte del 16 gennaio dello scorso anno.

E’ quanto ha disposto la Questore Gabriella Ioppolo, a seguito di attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina. I sette non potranno stazionare nei pressi o accedere ai numerosi locali ed esercizi pubblici adiacenti all’area in cui si sono svolti i fatti per un periodo compreso tra i nove e i dodici mesi.

Il profilo dei sette soggetti, emerso dal lavoro di indagine effettuato dai militari della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di S.Agata Militello intervenuti nell’immediatezza dei fatti, ne ha evidenziato la pericolosità sociale e l’assoluta noncuranza con la quale gli stessi hanno agito, mettendo a repentaglio la pubblica sicurezza e generando gravi disordini. Non avrebbero infatti esitato ad inseguirsi e a colpirsi reciprocamente nel corso della rissa nata per futili motivi, tra due gruppi contrapposti.

La notifica del provvedimento è stata eseguita dai poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando.