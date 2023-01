Trenitalia lancia una nuova promo: si chiama FULL, e permette di viaggiare senza limiti all’interno della regione scelta con i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia per un intero mese solare.

La promo FULL è acquistabile, per viaggi dal 1 gennaio 2023, su questo sito o sull’APP Trenitalia. In fase d’acquisto basterà seleziona la regione in cui si ha intenzione di viaggiare e visualizzare i prezzi.

Per viaggiare per un intero mese in Sicilia, senza limiti, serviranno 135 euro.

“Una nuova opportunità – si legge in una nota di Fs – per tutti coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani e per svago e turismo nei giorni festivi con tutto il comfort e l’esperienza di viaggio in maniera multimodale e sostenibile”.

Il titolo di viaggio sarà nominativo, valido per un mese solare, e consentirà un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia all’interno della regione scelta, indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio. Tale titolo di viaggio deve riportare nome, cognome e data di nascita del titolare. L’abbonamento mensile “FULL” può essere acquistato con un anticipo di 7 giorni rispetto all’inizio della validità per viaggi nelle regioni selezionate.

Il titolo è valido dal primo all’ultimo giorno del mese solare selezionato in fase d’acquisto.