Sarà l’azienda agricola “Benedetto Maggiore” di San Fratello a gestire la struttura ricettiva di “Casello Muto”, situata nel bosco della Miraglia di proprietà del Parco Dei Nebrodi.

La commissione di gara presieduta dall’ingegnere Massimo Geraci, ha infatti decretato l’aggiudicazione della locazione sulla scorta dell’offerta al rialzo proposta per un canone di 10.550 euro annue. L’altra offerta presentata, da parte di un’impresa immobiliare con sede a Capo d’Orlando, non è stata ammessa per l’assenza di una delle documentazioni richieste dal bando.

Ultimate le verifiche di rito si potrà procedere dunque all’aggiudicazione definitiva della locazione della struttura per nove anni, rinnovabili per ulteriori nove, con oneri a carico dell’ affittuario relativi

al completamento dell’allestimento, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le utenze ed il personale.

La struttura ricettiva ex ACLI di Casello Muto, e ristrutturata nel 2008 dal Parco con finanziamento del Pit 33 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dispone di 50 posti letto, ristorante da 150 coperti, sala convegni ed una vasta area per attività esterne. Nel tempo, però, l’immobile è finito al centro di vari contenziosi relativi alla gestioni susseguitesi e da diversi anni è ormai chiuso.