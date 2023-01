Il Comune di Capo d’Orlando è stato escluso, per insolvenza, dal mercato libero e immesso sul mercato di salvaguardia dalla società Hera Comm Luce e Gas. Il tutto senza preavviso e con comunicazione giunta all’Ente quando già il trasferimento era avvenuto.

Il motivo va ricercato nel mancato pagamento di alcune bollette, ma andiamo con ordine.

Il Comune di Capo d’Orlando era riuscito ad essere inserito nella Convenzione CONSIP con la Hera Comm come ditta fornitrice di energia. La convenzione è un circuito che tutela le Amministrazioni Comunali.

Sul tavolo del responsabile dell’Ufficio, Architetto Lo Cicero, sono giunte le bollette da pagare emesse dal fornitore. Come vuole la prassi lo stesso Lo Cicero ha inviato la richiesta di pagamento all’Ufficio competente, cioè alla Ragioneria.

Non riuscendo a pagare tutti gli insoluti, l’ufficio ha pensato di saldarne una parte. La società fornitrice del servizio ha così deciso di escludere, con effetto immediato e senza preavviso, il Comune di Capo d’Orlando dal mercato libero.

In realtà per contratto la Hera Comm può agire in questi termini, ma vista la situazione economico finanziaria del Comune di Capo d’Orlando, si sarebbe potuto trovare una soluzione migliore.

Fatto sta che il mercato di salvaguardia prevede un costo superiore del 33% circa rispetto al mercato libero.

Una tegola non da poco sulle già esigue casse comunali. Parliamo infatti di circa 300 mila euro in più all’anno per il consumo di energia che l’Ente comunale dovrà pagare.

Inevitabilmente questo influirà, e non poco, sul piano di riequilibrio finanziario che il Comune sta cercando di portare avanti.

In questi giorni l’ufficio diretto dall’Architetto Salvatore Lo Cicero sta comunque tentando di trovare una soluzione per rientrare nel mercato libero anche se l’impresa ormai sembra piuttosto ardua.