“La scuola italiana ha docenti e dirigenti di assoluto valore e che con stipendi modesti svolgono un eccellente lavoro. Non generalizziamo giudizi estemporanei. Lavoriamo insieme per migliorare sempre più il nostro sistema scolastico, a iniziare dalla valorizzazione del ruolo dei docenti”.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prende posizione in modo netto, rispondendo alla lettera di una pittrice finlandese che lancia accuse contro il sistema scolastico italiano, spiegando di avere lasciato la Sicilia dopo appena due mesi dall’inizio della scuola alla ricerca di un sistema di istruzione migliore.

La donna aveva lanciato delle aspre critiche al sistema scolastico italiano e soprattutto siciliano, ritenuto povero con “classi rumorose” e insegnanti “sprezzanti”, parlando anche della “giornata che trascorre sulla stessa sedia dalla mattina a quando si torna a casa”.

A rispondere alla pittrice finlandese è, tra gli altri, anche una insegnante italiana, Nicoletta Tancredi, che insegna latino e greco alle superiori a Salerno. “Nella scuola italiana, quella da cui sei scappata – scrive nel suo blog – io ci lavoro. Così pure mio marito. E a volte vorrei scappare anch’io. Ed anche lui. Poi ci resto. E ci restiamo. A lottare contro i mulini a vento. Finché pazienza non ci abbandonerà. E ti dico: hai ragione! Sono anni che le riforme italiane non tengono conto della didattica. Non mettono al centro il discente. Troppo tempo che non si investe per rinnovare le strutture”.