Patti – Gli interventi di manutenzione straordinaria a beneficio di Mongiove proseguono grazie all’acquisto di un terreno che consentirà l’ampliamento dell’area dedicata ai parcheggi.

Alla recente delibera volta al ripristino dei muretti ammalorati di via Grotte ed al completamento di quelli che costeggiano la via Messina, con provvedimento reso esecutivo per la somma di euro 30.000, si affianca lo stanziamento di euro 27.500 per l’acquisizione del lotto che costeggia gli “slarghi Longo e Pintabona”, già adibiti a zona di parcheggio. Ritenuto di particolare valenza pubblica, in più occasioni il consiglio comunale ha evidenziato l’esigenza di rilevare tale spazio, fondamentale per la fruizione turistica dell’importante frazione balneare e per lo svolgimento dell’attività ricettiva.

Un intervento fortemente voluto dall’assessore alle frazioni e alla manutenzione Giovanni Di Santo che, in veste di esponente di opposizione della precedente consiliatura, aveva già sostenuto tale impegno: «Al di là della necessità di ampliare lo spazio destinato alla sosta dei veicoli – evidenzia l’assessore – aver ottenuto la disponibilità del terreno ci consentirà di riqualificare la zona, valorizzando il territorio anche attraverso il miglioramento del decoro urbano.

Nella stessa particella, infatti, insiste una casa su ruote che, in assenza di autorizzazioni e malgrado l’ordinanza di sgombero risalente al 2017, continua ormai da anni a deturpare il paesaggio di particolare valenza turistica. Ciò verrà immediatamente risolto con la presa in possesso dell’area su cui, una volta stanziate le somme per sviluppare il progetto esecutivo, si ricaveranno circa venti stalli».