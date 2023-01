San Filippo del Mela – Dopo il grande successo di pubblico ottenuto da “Malamuri” Federico Maio, regista di san Filippo del Mela, torna al cinema con “Dumilapassi”.

Si tratta di una nuova pellicola realizzato dalla casa di produzione indipendente Ventitreesimastrada, fondata nel 2013 dallo stesso Maio e da Carmelo Cambria. La prima è in programma il 21 gennaio alle ore 17.30, all’Auditorium Comunale di Pace del Mela.Ad un mese esatto dall’ultimo ciak, girato nella piazza principale di San Filippo del Mela, la pellicola è pronta ad essere presentata e distribuita nelle più importanti sale cinematografiche siciliane.

INTERVISTA AL REGISTA FEDERICO MAIO

Prima di parlarvi di questo nuovo film però, cerchiamo di conoscere meglio il regista, che noi abbiamo intervistato. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto e figlio d’arte in quanto il padre è musicista e la mamma attrice, Federico è un regista, sceneggiatore e compositore. La sua passione per la musica e per la fotografia sono diventati per lui un vero e proprio lavoro. Nel 2013 fonda insieme a Carmelo Cambria Ventitreesimastrada. Nel 2016 arriva la prima opera cinematografica: “MALAMURI”, che ha ottenuto un grande successo. È stato infatti proiettato negli UCI Cinemas Siciliani il 28 novembre 2017 e alla Settimana Italiana 2017 a Montreal in Canada, rientrando peraltro nelle selezione ufficiale dell’ICFF.

-Federico, che emozione hai provato girando la tua seconda pellicola? Dopo Malamuri, che emozioni ti ha trasmesso Duemilapassi e come nasce l’idea?

Il discorso delle emozioni è sempre particolare. La produzione di un film è lunga quindi se ne prova un fiume tutte diverse. Dalla rabbia alla gioia passate tutte. Rispetto a Malamuri molto più lavoro e molta più fatica. Tempo non ne parliamo. Solo per la burocrazia su un finanziamento ci sono voluti, fra tira e molla, quasi due anni. E poi alla fine non l’abbiamo preso. Quindi tutto con le nostre forze, ancora una volta. Poi altri quasi due anni fermi e poi a settembre 2021 fino a marzo 2022 riprese. Un lavoro gigantesco anche per vari ragazzi della troupe alle prime armi. L’idea è nata subito dopo Malamuri. Io nel 2017 già avevo scritto il copione di Dumilapassi. Appunto per tutte queste varie cose ci ho messo così tanto. Ho iniziato a scrivere in Valle d’Aosta e ho finito a casa in Sicilia. Quasi esattamente come la storia del film. Scrivevo i pezzi in Germania e avevo le montagne della Valle avanti a me. Fare il secondo film è sicuramente più difficile rispetto al primo. Devi essere più bravo, allo stesso tempo non hai ancora il budget giusto. Anche stavolta tutto fatto da soli.

-La Sicilia rimane casa tua anche con Dumilapassi. Ci sono attori siciliani come Ruben La Malfa o i membri dell’associazione teatrale “Le nuove immagini”, le scene sono girate qui. Insomma è il secondo film in cui decidi di scommettere ancora una volta in questa terra. Questo ti fa onore. Cosa ti spinge a partire proprio da San Filippo del Mela, che è la sede di Ventitreesimastrada?

La Sicilia è casa mia. Altrove non sono a casa. Basta una buona camera un discreto computer, competenza e le cose si fanno anche a casa. Io non sono attratto dai fronzoli e dai deliri di successo. Non mi sento un vip. Sono un ragazzo che fa cinema. Lo posso fare ovunque. Il luogo non conta. Perchè devo perdere la mia vita qua e tagliare le mie radici? Nella speranza di essere visto da qualcuno li. Io faccio cinema per me, perché lo sento la mia vita. E questa cosa dipende solo da me, non dipende dai produttori ne tantomeno dal luogo. La responsabilità della mia vita è mia, non della speranza che qualcuno mi faccia fare, io faccio e basta. E a casa, la Sicilia. Poi la Sicilia è già stata “stuprata” tanto nel tempo. Ora è il momento di darle solo l’amore che merita. Senza svenderla. Senza schifarla dicendo che qui non si può fare niente e poi vantarsi di essere siciliani. Io siciliano, lo sono se sto qui e me ne prendo cura. Se sviluppo cose belle, non lascio la terra a chi la vuole solo per interessi economici.

TRAMA

Dumilapassi, come la distanza che percorrono i protagonisti, come la speranza di un ritorno a casa. Il film, ambientato nel 1944, racconta la storia di 10 soldati italiani che si ribellano al regime di Salò e tentano la fuga. Soltanto 5 di loro riusciranno nell’impresa. Il ritorno a casa, però, sarà tutt’altro che semplice. Dovranno affrontare numerose sfide ed intraprendere un lungo e complicato viaggio a piedi alla volta della Sicilia, dove nel frattempo il nipote di un signorotto locale proverà ad insidiare la promessa sposa di uno dei soldati partiti per la guerra, creando non poco scompiglio. Riusciranno i protagonisti a fare ritorno nella loro terra? E cosa troveranno al loro rientro? Nella pellicola si racconta la follia della guerra, ma anche la forza dell’amore e della passione. L’odio e la fratellanza, il tradimento e la fedeltà. Una madre che aspetta i suoi figli, un amico che difende l’onore di chi è in guerra, una donna che cede alle tentazioni di una vita più sicura, dei giovani che rischiano la morte per tornare alla povera vita di sempre

DICHIARAZIONI DI CARMELO CAMBRIA

“ Spesso – dice Carmelo Cambria, cofondatore della società di produzione – ci chiedono perchè non siamo andati via. Abbiamo deciso di restare in Sicilia perchè riteniamo che per fare un buon prodotto non necessariamente bisogna andar via dalla propria terra. Noi crediamo profondamente in ciò che facciamo e stiamo combattendo per vedere realizzati i nostri sogni. Auspichiamo adesso in una calorosa risposta del pubblico, sperando che in molti possano vedere il film e parlare di noi anche a chi non ci conosce, costruendo, maglia dopo maglia, una grande rete.”

DUEMILAPASSI, I DETTAGLI

l film ha ricevuto il patrocinio dei comuni di San Filippo del Mela, Montalbano Elicona, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Milazzo, Francavilla di Sicilia e dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, nei cui territori sono state girate le scene principali. Importante anche il sostegno dell’associazione “Il Giglio”.

Gli interni sono stati curati interamente dalla casa di produzione, e molti di essi sono stati realizzati ex novo. Un lavoro lungo alcuni anni, ma che ha consentito un’accurata ricostruzione scenica. Oltre 150, inoltre, i costumi impiegati, frutto del lavoro di sarte messinesi.

Nel cast, tra gli altri, Jagoda Lewandowska, attrice in “Vita da Carlo”; Ruben La Malfa, che ha recitato nella fiction Mediaset “Viola come il Mare”, in “El Taipan” (Netflix) e in numerosi spot pubblicitari; Roberto Colombo, noto attore di musical italiani; Gianluca Busani, influencer su TIK TOK e INSTAGRAM. Numerosi, inoltre, gli attori locali coinvolti, molti dei quali membri dell’associazione teatrale “Le nuove immagini”.

“Dumilapassi” sarà proiettato nei locali dell’Auditorium di Pace del Mela il 21 gennaio, alle ore 17.30, 20.30 e 23.30. Previste proiezioni anche nelle giornate seguenti, il 22, 23 e 24 gennaio, nelle stesse fasce orarie.

Il costo del biglietto è di 10 euro, può essere acquistato on line dalla pagina: ventitreesimastrada.com/eventi o direttamente al botteghino.