E’ accusato di avere abusato di un migrante minore orfano che era ospitato in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati dopo il viaggio della speranza via mare.

Un uomo di 50 anni si trova adesso nel carcere di Piazza Lanza. L’uomo, lo scorso 27 settembre, aveva fermato l’equipaggio di una volante della Polizia, raccontando di avere subito il furto del cellulare da parte di un giovane straniero del quale aveva fornito una descrizione, riferendo anche che lo stesso alloggiava presso una struttura di accoglienza.

Il giovane, identificato e raggiunto, a quel punto ha raccontato la sua verità, consegnando il cellulare. Ha detto di avere conosciuto l’uomo tramite un coetaneo suo connazionale. In diversi incontri organizzati, l’indagato aveva commesso su di lui abusi, fornendo piccole somme di denaro, sigarette o birre.

Il giovanissimo ha aggiunto poi che aveva preso il cellulare del 50enne durante un incontro e dopo avere respinto ulteriori abusi. Il racconto è stato confermato da altri testimoni e il telefono è stato quindi sequestrato per ulteriori accertamenti.