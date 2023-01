Galati Mamertino – L’Amministrazione informa la cittadinanza che per la giornata di domani, Giovedì 12 Gennaio 2023, dalle ore 8:45 alle ore 16:30 è prevista un’interruzione dell’energia elettrica nel territorio comunale di Galati Mamertino per lavori di sostituzione delle linee elettriche, che verranno effettuati da Enel Distribuzione.

Saranno interessate dagli interventi alla rete elettrica alcune vie del Comune galatese, tra cui: Via Roma, Via Alighieri, Via S. Martino, Via Cavour, Via S. Caterina, Via S. Sebastiano. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

I lavori in programma rivestono carattere d’urgenza e sono finalizzati a prevenire e a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e le interruzioni per lunghi periodi; durante gli interventi l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, e dunque si raccomanda di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori, per tutto lo svolgimento dei lavori.