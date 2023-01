Qualche giorno fa si era diffusa la notizia secondo la quale la Giunta Regionale, guidata dal Presidente Renato Schifani, era intenzionata a portare avanti il progetto del nuovo aeroporto in Provincia di Messina e, nello specifico, a Torrenova.

La volontà della Giunta Regionale era stata sollevata in relazione dagli insopportabili costi dei biglietti aerei durante le festività natalizie per raggiungere l’isola.

Ne abbiamo parlato con il Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci che, dopo alcuni incontri alla Regione Siciliana anche per affrontare questo argomento, ci ha confermato le enormi difficoltà esistenti per la realizzazione dell’opera.

“Il Presidente della Regione Schifani quando è venuto a Torrenova, per l’inaugurazione del Lungomare, la prima domanda che mi ha fatto è stata a che punto era il progetto dell’aeroporto a Torrenova, se ancora vivo e quale fosse la situazione. Ci siamo aggiornati a quest’anno” ci ha dichiarato Castrovinci.

“Quel progetto realizzato, circa 20 o 25 anni fa, ma in effetti non era nemmeno un progetto ma un disgenino su un pezzo di carta, ad oggi è completamente inattuabile. È cambiata completamente la fisionomia urbanistica di quella zona individuata al tempo per l’aeroporto”.

Quindi realizzare un aeroporto a Torrenova oggi è impossibile?

“Sicuramente Torrenova ha delle zone che si possono prestare, magari insieme al territorio di Capo d’Orlando, alla realizzazione di un aeroporto. Ma è chiaro che prima di parlare di aeroporto qui, bisogna vedere la fattibilità dell’opera e capire se ci sono le condizioni urbanistiche e ambientali per la realizzazione di quest’opera”.

L’argomento però rimane di grande interesse per tutta la Provincia di Messina.

“Sulla sua convenienza ne parliamo da anni ed i collegamenti per Catania e Palermo non sono eccellenti. Non siamo qui e se ci fosse realmente la volontà politica noi ci metteremmo a fare barricate ma è chiaro che ci vuole un progetto serio che 25 anni fa non c’era assolutamente”.

Quindi esiste che le sappia un reale interessamento della Giunta Schifani di realizzare un aeroporto a Torrenova?

“Ad oggi non c’è nulla, nemmeno una richiesta ufficiale anche se Schifani mi è sembrato convinto di portare avanti questa realizzazione che, al momento, è ancora molto lontana dal concretizzarsi per i motivi che ho già spiegato”.