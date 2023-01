Il 10eLotto premia la Sicilia: nel concorso del 10 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 136mila euro.

La più alta è arrivata a Palermo grazie a 9 Doppio Oro da 100 mila euro.

A Randazzo, in provincia di Catania, messo a segno invece un 9 da 20 mila euro, mentre a Catania con un 4 Doppio Oro sono stati vinti 16 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,2 milioni di euro per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno.