San Marco d’Alunzio – L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio ha reso noto il bando per la selezione di 6 volontari, da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale dal nome “Sicilia: La ricchezza della diversità“.

I requisiti, che dovranno possedere i volontari, saranno: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 28 anni, il non aver riportato condanne; le domande di partecipazione al progetto dovranno essere presentate, esclusivamente online, entro e non oltre le ore 14:00 del 10 Febbraio 2023.

Ai fini della compilazione del modulo di iscrizione serve l’autenticazione tramite SPID. Per ulteriori informazioni si potrà consultare il sito www.comune.sanmarcodalunzio.me.it, oppure rivolgersi all‘Ufficio del Sindaco. Il bando del Servizio Civile Universale viene pubblicato dalla Fraternità di Misericordia di San Piero Patti e riguarda diversi Comuni del comprensorio nebroideo.

Inoltre gli amministratori aluntini portano a conoscenza dell’avviso pubblico, relativo al contributo a fondo perduto una tantum a favore delle micro e piccole imprese artigiane e commerciali, ubicate nel Comune di San Marco d’Alunzio e appartenenti ai settori colpiti dalla crisi economico-finanziaria determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Le domande per le richieste di agevolazione dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo comune.sanmarcodalunzio@pec.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Gennaio 2023.