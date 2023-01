Il tempo è tiranno e l’urgenza di approvare il Bilancio di Previsione 2022/2024 e quello 2023/2025 preoccupa il Presidente del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando Cristian Gierotto, soprattutto in relazione alla carenza di organico presso l’Ufficio Economico Finanziario dell’Ente.

In effetti, per redigere i provvedimenti competenti in materia economica finanziaria, il Comune si è già rivolto a professionisti esterni impegnando importanti fondi.

In una lettera indirizzata al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, all’Assessore al Personale ed alla Segreteria Generale, il Presidente del Consiglio Gierotto scrive propone una soluzione viste “le criticità dell’ufficio Economico Finanziario dell’Ente, evidenziate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nell’ultima seduta consiliare del 29 dicembre scorso”.

Cristian Gierotto ricorda che è vigente una Convenzione, rinnovata peraltro a luglio dello scorso anno, tra il Comune di Capo d’Orlando e quello di Torrenova per l’utilizzo di un “nostro” dipendente categoria D per svolgere al Comune di Torrenova l’incarico di responsabile dell’Area Economico Finanziaria”.

La richiesta del Presidente del Consiglio al Sindaco è di modificare o revocare la convenzione per integrare in servizio presso il Comune di Capo d’Orlando il dipendente al momento impegnato per convenzione a Torrenova.

“Il mio è un incentivo a favore dell’Amministrazione per cercare di risolvere una situazione difficile ed ancora in stallo. Nessuno è contro qualcuno, bisogna rimanere uniti per il bene del nostro paese e qualsiasi iniziative che possa facilitare le cose deve essere presa in considerazione” ha commentato il Presidente del Consiglio Cristian Gierotto.