Taormina – Si continuano a registrare reazioni politiche dopo l’annuncio della candidatura a sindaco della città di Taormina di Cateno De Luca.

“La notizia della candidatura a sindaco di Taormina di Cateno De Luca – affermano i consiglieri Abbate e Sterrantino – è oggi la soluzione migliore per la città. Da tempo siamo al fianco di De Luca e di Sicilia Vera nel suo percorso politico e oggi non possiamo che sostenere la scelta del leader di Sud chiama Nord. Siamo convinti che Taormina abbia bisogno di quella marcia in più auspicata da De Luca e solo la sua azione politica può davvero fare la differenza. In questi anni abbiamo seguito anche attraverso il ruolo di coordinamento di Danilo Lo Giudice la strada tracciata da Sicilia Vera. Nulla contro il Professore Mario Bolognari, che rimane persona di grande spessore umano e culturale, ma, coerentemente con il percorso politico intrapreso, oggi dichiariamo il nostro sostegno alla scelta di Cateno De Luca.”