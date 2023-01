Autostrade Siciliane ha lanciato oggi online la rinnovata piattaforma internet AutostradeSiciliane.it , dall’approccio più interattivo e “user-friendly”” per rispondere alle esigenze degli utenti autostradali.

Dal design contemporaneo ed accattivante, il nuovo sito è stato concepito secondo i più recenti criteri di “customer experience”, con percorsi di navigazione immediati e fortemente orientati al reperimento delle informazioni più utili all’utenza. L’obiettivo è quello di offrire in pochi passaggi ed in poco tempo i contenuti che i cittadini ricercano attraverso una fruibilità semplice e veloce, sopratutto in mobilità.

L’impaginazione rende più facile la ricerca delle informazioni partendo da una più chiara ed organizzata home page e permette ai visitatori di andare direttamente ai dati ricercati. Inoltre, in considerazione di un numero sempre maggiore di accessi tramite dispositivi mobili, il sito è stato sviluppato attraverso un “responsive design”, ovvero un sistema di adattamento immediato ed automatico ad ogni modello di smartphone o tablet.