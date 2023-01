Non solo la Cardiochirurgia Pediatria di Taormina al centro dell’incontro tenutosi oggi presso la VI Commissione Salute all’ARS, a Palermo.

La commissione presieduta dall’onorevole Giuseppe Laccoto si è soffermata anche sull’ipotesi di convenzione tra l’Asp di Messina e la Fondazione Istituto “Giglio” di Cefalù per alcuni servizi sanitari all’Ospedale di Sant’Agata Militello.

E’ stata evidenziata – come informa lo stesso Laccoto – la necessità di un ulteriore approfondimento: “Non si può dare l’idea di una convenzione calata dall’alto – ha affermato il Presidente della Commissione Salute – ma è indispensabile un confronto con i sindacati che rappresentano il personale medico e infermieristico oltre che con i sindaci del comprensorio. Bisogna valutare bene sia i costi a carico dell’Asp di Messina che le effettive ricadute positive sul territorio in termini di servizi. La Commissione si riunirà nuovamente non appena verrà fornita una bozza rivista di convenzione”.