San Pier Niceto – Domenico Centamore sarà cittadino onorario di San Pier Niceto. Avevamo già anticipato la notizia durante la presentazione del libro “Il carrettiere di samperi” in cui proprio Centamore aveva partecipato leggendo dei brani. Oggi arriva l’ufficialità.

Sabato 14 gennaio alle 18,00, nell’Aula Consiliare sanpietrese, è stato convocato un Civico Consesso durante il quale sarà conferita la cittadinanza al noto attore siciliano. Un momento molto importante per tutta la cittadinanza e per lo stesso Centamore, che a San Pier Niceto è legato da ricordi d’infanzia. Proprio tra le viuzze del borgo infatti ha trascorso alcuni anni della sua giovinezza, frequentando anche le scuole paesane. A San Pier Niceto Domenico torna con piacere per incontrare quegli amici che negli anni sono rimasti legati a lui da sentimenti di puro affetto. Stesso affetto che lega Centamore al borgo adagiato sulle colline dei Peloritani.

Da sabato San Pier Niceto avrà un nuovo, illustre, cittadino, che arricchirà sicuramente la vita del paese.

“Dare la cittadinanza onoraria ad una persona come Domenico Centamore è per noi un onore grande” afferma con orgoglio l’Assessore Giuseppe Ruggeri che ha fortemente voluto questa iniziativa. “Chi meglio di persone come Domenico possono contribuire a dare visibilità e lustro a un paese come San Pier Niceto che è bellissimo, ma che necessita di uno slancio. Sabato sarà una giornata molto importante per il nostro paese, ma sarà solo l’inizio. L’inizio di un percorso in cui Domenico sarà presente e parte attiva per portare avanti iniziative a favore di San Pier Niceto. Lui è sempre rimasto legato al paese e ha spesso trovato modo di tornarci in occasione di eventi importanti. Sabato il protagonista sarà lui.”

Classe 1967, originario di Scordia nel catanese, Domenico Centamore è diventato negli anni un famoso attore caratterista. Dai Cento Passi a La meglio Gioventù, passando per Il capo dei capi, La mafia uccide solo d’estate e Baarìa di Tornatore. Film dopo film Centamore ha costruito una carriera di successi suggellati poi dalle fortunate pellicole girate con Ficarra e Picone, come La Matassa. Anche nel piccolo schermo Domenico mostra tutta la sua bravura.

Nel 2021 torna a recitare con Claudio Gioè nella serie Màkari, che si rivela un successo travolgente. Tutti parlano di Peppe Piccionello, delle sue infradito e delle sue strabilianti magliette. Migliaia di telespettatori sono incollati alla Tv a fare il tifo per Domenico che nei suoi personaggi riesce a incarnare la Sicilia più vera e autentica. Una poesia sono le sue interpretazioni, che parla di una terra bellissima, fatta da uomini semplici e genuini. Qui potete trovare un’intervista che Domenico Centamore ci concesse in occasione della prima serie di Màkari. Qui invece l’intervista rilasciata per la seconda stagione. L’ultimo suo lavoro è ancora con Ficarra e Picone in Incastrati, nel quale interpreta Primo Sale.

Di seguito l’Intervista che Domenico Centamore ha rilasciato a 98zero per l’uscita della prima serie di “Màkari”