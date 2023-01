Il maltempo, in queste ultime ore, sta imperversando tutto il litorale tirrenico messinese, con mareggiate e forti raffiche di vento anche a Villafranca Tirrena.

A causa del forte vento sono caduti un cartellone in via Don Luigi Sturzo e un albero sito nella Scuola dell’Infanzia di Divieto. Fortunatamente, al momento, non si registrano danni a persone o cose.

Il comune ha predisposto ieri la “chiusura di alcuni tratti del lungomare Cristoforo Colombo, particolarmente soggetti all’azione dei marosi”. Le transenne vietano l’accesso alle auto fino al ritorno delle condizioni di sicurezza della viabilità.