Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina non chiuderà, anzi sarà potenziato. Buona notizie dalla Commissione Sanità dell’Ars per il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Buone notizie per quelle famiglie che, nel centro diretto dal professor Sasha Agati e composto da un team di primo piano sul piano professionale e umano, vedono un punto di riferimento.

E non solo un punto di riferimento, ma anche una speranza per i loro bambini, costretti a fare i conti con cardiopatie pediatriche. All’incontro in Commissione Salute oggi c’erano anche i sindaci della zona jonica, la presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Mariella Enoc e il primario del CCPM del “San Vincenzo”, Sasha Agati. Ma hanno partecipato anche il direttore generale dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca; il capo di gabinetto Giuseppe Sgroi e una delegazione di sindaci del messinese: Mario Bolognari (Taormina), Orlando Russo (Castelmola), Danilo Lo Giudice (Santa Teresa di Riva), Giorgio Stracuzzi (Giardini Naxos) e la presidente del Consiglio comunale di Taormina, Lucia Gaberscek.

La lieta novella è stata annunciata in grande stile dal Presidente della Commissione Sanità, Giuseppe Laccoto e dal vicepresidente Calogero Leanza.

“Si va verso il rinnovo di 4 anni della convenzione che lega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma al Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo di Taormina – afferma l’Onorevole Laccoto -E’ stato un confronto aperto e costruttivo per il quale ringrazio tutti. La convenzione sarà rinnovata dopo un’adeguata rimodulazione che servirà, da un lato, al Bambin Gesù per attuare un’adeguata programmazione e dall’altro per offrire un servizio sanitario di qualità che eviti lunghi viaggi della speranza. Per alleggerire il peso dell’emigrazione sanitaria che per la pediatria ha un costo di circa 20 milioni l’anno, ho chiesto sia l’incremento degli interventi su Taormina da parte delle equipe del Bambino Gesù, che la creazione di ambulatori pediatrici decentrarti sul territorio per migliorare l’offerta e fornire servizi più capillari all’utenza. La risposta incoraggiante dei responsabili della struttura romana ci fa ben sperare per il futuro”.

“Sono molto soddisfatto per l’esito di questo confronto, nel quale abbiamo trovato ampia disponibilità da parte dell’ospedale ‘Bambino Gesù’ di rimaner operativi nel nostro comprensorio – annuncia raggiante l’Onorevole Leanza – Il lavoro di squadra con gli amministratori sul territorio ha funzionato ed è stato ascoltato. La convenzione tra la struttura d’eccellenza romana e il San Vincenzo di Taormina scadrà il prossimo 31 luglio, ma dopo l’audizione di oggi siamo molto più sereni e fiduciosi che il Centro cardiologico del Mediterraneo continuerà a operare con l’eccellenza che l’ha contraddistinto in questi anni. Infine, sul futuro dell’ospedale di Taormina, raccogliamo la massima attenzione da parte dell’assessorato per intervenire nei reparti depotenziati a cominciare da quello di urologia”.

“A seguito del nostro intervento – afferma il sindaco di Santa Teresa di Riva e coordinatore dei gruppi parlamentari Sicilia Vera- Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice – l’assessore regionale alla salute Volo si è impegnata a reperire le risorse necessarie almeno per il prossimo triennio, in considerazione del fatto che nella pianta organica in fase di approvazione, la cardiochirurgia, come avevo denunciato a suo tempo, non era assolutamente prevista e in conseguenza di ciò anche le risorse sono state destinate altrove. Mi auguro – ha concluso Lo Giudice – che adesso, grazie anche alla disponibilità da parte dei vertici del Bambin Gesù, si possa rivedere con l’assessore regionale l’attuale convenzione affinché si possa garantire la presenza di questo importante servizio di eccellenza almeno per un triennio, senza rinnovi a sei mesi che non consentono alcuna programmazione o investimenti seri”.