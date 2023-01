Patti – Dopo diverse settimane con temperature oltre le medie stagionali e con un tasso di umidità elevato, nelle ultime ore, il litorale tirrenico sta subendo un’ondata di maltempo, con temporali, grandinate e vento fino a 150 km.

La situazione resta sotto controllo nella città di Patti, dove comunque si registrano alcuni disagi, ma nessuna situazione di pericolo al di là della forte burrasca che si è abbattuta sul litorale pattese.

Per fortuna, non si registrano allagamenti in tutto il territorio, ma il mare, spinto dalle raffiche di vento, ha fatto preoccupare per la stabilità del pontile.