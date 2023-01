Si sono incontrati ieri a Sant’Agata Militello il presidente della Fondazione “Giglio” di Cefalù, Giovanni Albano ed il direttore amministrativo Gianluca Galati, con il commissario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna ed alcuni sindaci del distretto dei Nebrodi per discutere sulla proposta di allargamento convenzione tra Asp e “Giglio” anche all’ospedale santagatese per le attività di chirurgia generale, ortopedia e ginecologia, così come già accade per urologia ed oculistica all’ospedale di Mistretta.

All’incontro hanno preso parte il sindaco santagatese Bruno Mancuso, la deputata regionale e sindaco di Capri Leone Bernardette Grasso, i sindaci di San Marco d’Alunzio e Alcara Li Fusi, Filippo Miracula ed Ettore Dottore e il vice sindaco di Mirto Giuseppe Raffiti, e quindi i sindaci di San Fratello e Militello Rosmarino, Salvatore Sidoti Pinto e Salvatore Riotta.

I vertici del “Giglio” hanno specificato i passaggi dell’accordo di collaborazione con l’Asp in un’ottica sinergica volta al miglioramento dell’offerta sanitaria sui Nebrodi attraverso le attività chirurgiche ed ambulatoriali che potrebbero essere svolte all’ospedale di Sant’Agata dagli specialisti del presidio di Cefalù. I sindaci, dal canto loro, hanno ribadito la necessità di trovare una sintesi per la collaborazione e la salvaguardia delle figure professionali ed i reparti già esistenti all’ospedale, chiedendo quindi garanzie ad Asp e Regione sul rispetto di tutte le dotazioni previste dal piano ospedaliero, che sin qui non ha trovato applicazione.

Il commissario dell’Asp Bernardo Alagna ha quindi escluso ogni paventato risvolto negativo per il personale dipendente ribadendo la volontà di una collaborazione volta alla crescita dei servizi sanitari sul territorio e delle professionalità stesse.

Oggi il confronto alla VI commissione salute dell’Ars, domani l’incontro con le parti sindacali che già hanno espresso posizioni fortemente critiche.