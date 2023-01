San Pier Niceto – Domani suonerà la campanella anche per i ragazzini della Scuola Secondaria di San Pier Niceto. Dopo la decisione presa dal Sindaco Domenico Nastasi di chiudere la Scuola Primaria “Papa Albino Luciani” di San Pier Niceto, la Primaria “Luigi Pirandello” di San Pier Marina e la Secondaria “Salvatore Quasimodo” a causa del rischio sismico, l’Amministrazione si è subito mobilitata per trovare una soluzione.

Già da domani i ragazzini della Scuola Secondaria potranno riprendere le attività didattiche ospitati nel plesso della vicina Gualtieri Sicaminò, ricadente sempre all’interno dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela. Per tutti gli studenti di San Pier Niceto sarà garantito il servizio scuolabus che avrà come punto di incontro lo slargo all’incrocio tra le vie Simon Bolivar e P. Annibale Maria di Francia (vicino Piazza Luigi Certo). Tuttavia il pulmino girerà anche in paese, dopo aver prelevato i ragazzi che abitano nelle zone alte. Confermato quindi il vecchio servizio che riguardava le frazioni di San Pier Niceto sia nella parte alta del paese e quindi per i ragazzi che abitano in contrada Serra e in contrada Oliva, che nella parte bassa del paese e quindi le zone di Zifronte, Serro, Pontemuto ecc. Dall’Amministrazione fanno sapere che la gestione dello scuolabus nelle frazioni sarà garantita nello stesso modo in cui si è sempre fatto.

L’auspicio dell’Amministrazione è che a breve giro (si parla di circa un mese e mezzo), i ragazzi della Secondaria di Primo Grado possano frequentare la scuola dei locali del Centro Diurno, che verranno adeguati prontamente.

Per quanto riguarda invece i bambini della Primaria di San Pier Niceto, per loro la prima campanella suonerà lunedì prossimo. Loro rimarranno nel Comune di San Pier Niceto, ma saranno ospitati nei locali siti nella frazione Zifronte, dove fino a prima delle vacanze natalizie si trovava il micronido comunale. Quest’ultimo sarà spostato nei locali della Scuola dell’Infanzia, dove sono presenti spazi vuoti. Anche per i bimbi della Primaria sarà garantito il servizio scuolabus, che li porterà fino a Zifronte. Per quanto riguarda invece la Primaria “Luigi Pirandello” continuerà ad essere ospitata nel plesso di Giammoro. Difatti già da qualche tempo gli alunni della frazione di San Pier marina frequentavano il plesso di Giammoro in quanto alla “Pirandello” erano in corso interventi per il cambio degli infissi.

Lavorando in sinergia con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo e con tutte le autorità preposte l’Amministrazione ha cercato di trovare la soluzione migliore per gli studenti e le loro famiglie. Il Primo Cittadino Domenico Nastasi è stato costretto a prendere la decisione della chiusura immediata dei tre plessi a causa del serio rischio per l’incolumità degli allievi. “Ho agito intanto come padre di famiglia -aveva dichiarato in quell’occasione a 98zero Domenico Nastasi- e poi come Primo Cittadino. Non potevo lasciare aperte le scuole sapendo che con un terremoto i nostri ragazzi correvano un pericolo.” Il Sindaco ha anche precisato che insieme a tutta la squadra di Assessori e Consiglieri si sono mobilitati per cercare di reperire i finanziamenti necessari per l’adeguamento sismico o per la demolizione e ricostruzione degli edifici.