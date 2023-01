Galati Mamertino – La comunità scolastica di Galati Mamertino ha accolto questa mattina, presso il plesso della Scuola primaria e secondaria di primo grado “Nino Ferraù“, 5 bambini ucraini con una festa organizzata dagli studenti delle scuole galatesi.

Sono stati fatti risuonare l’inno italiano e quello ucraino, e la cerimonia di inserimento degli studenti ucraini nella scuola galatese si inserisce nel percorso di integrazione e nel progetto di accoglienza “Nebrodi Casa d’Europa”, che il Comune di Galati Mamertino e altri paesi del comprensorio nebroideo, come Capo d’Orlando e San Salvatore di Fitalia, hanno avviato da tempo.

I bambini ucraini, 3 insediati nella Scuola primaria e 2 nella Scuola secondaria di primo grado (con la presenza anche di un’accompagnatrice) sono giunti in Sicilia lo scorso 12 Dicembre e sono ospiti di alcune famiglie di Galati Mamertino; la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Longi (che comprende anche le scuole galatesi) Teresa Santomarco Terrano ha espresso tutta la sua felicità per l’inserimento dei bambini ucraini a Galati Mamertino, ringraziando le famiglie che li hanno accolti, con un grandissimo atto di generosità. Anche il Sindaco Vincenzo Amadore e l’Assessore Comunale Antonino Baglio hanno mostrato la loro soddisfazione, affermando che con questo piccolo gesto si permette ai bambini di uscire da un ambiente tremendo, come quello della guerra che sta devastando l’Ucraina.

“I bambini ucraini si sono integrati benissimo a Galati Mamertino, – dichiara il Sindaco Amadore – hanno avuto modo di partecipare ai vari eventi natalizi, hanno sorriso insieme ai bambini galatesi, hanno avuto degli attimi di spensieratezza e hanno dimenticato, almeno per questo periodo, il dramma che sta vivendo tutta la popolazione ucraina, devastata dalla guerra. Erano presenti oggi la Dirigente Dott.ssa Santomarco, tutti i docenti e gli studenti galatesi, i quali hanno accolto nelle classi i bambini ucraini. Ringrazio soprattutto la Caritas Diocesana, l’Associazione Libellula, la Prefettura di Messina che ci ha aperto un’interlocuzione, l’Avv. Alessandra Milio, gli Assessori Comunali Rosalia Vicario e Antonino Baglio, il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Pizzolante e quello di Capo d’Orlando Ingrillì, che insieme a me hanno collaborato al progetto “Nebrodi Casa d’Europa“.

Il progetto “Nebrodi Casa d’Europa“, che vede impegnate le Amministrazioni Comunali di Galati Mamertino, Capo d’Orlando e San Salvatore di Fitalia, è stato fortemente voluto dall’Assessore galatese Dott. Antonino Baglio il quale si è adoperato, con grande competenza e tenacia, e con il costante e prezioso aiuto dell’altro Assessore Rosalia Vicario, per poterlo realizzare con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti.